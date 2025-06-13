كهارب الفرح قلبت الليلة سواد.. مأساة تحوّل زفة بسوهاج إلى جنازة

سوهاج- عمار عبدالواحد:



تحوّلت لحظات الفرح إلى مأساة في مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، بعدما لقي شاب مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء تركيب إنارة حفل زفاف.

تلقى مأمور مركز شرطة المراغة إخطارًا من المستشفى المركزي يفيد بوصول "علي.م.ج" 28 عامًا، كهربائي يعمل بمحل فراشة ويقيم بمدينة طهطا، جثة هامدة، إثر تعرضه لصعق كهربائي خلال عمله في تجهيزات زفاف.

وبسؤال الشهود، أوضح "أحمد.م.خ" 25 عامًا، عامل، و"يوسف.م.م" 19 عامًا، صاحب حفل الزفاف، أن المتوفى كان يقوم بتركيب وحدات الإضاءة الخاصة بالحفل، وأثناء توصيل الأسلاك لامست يده سلكًا عاريًا مما تسبب في صعقه على الفور، مؤكدين عدم وجود شبهة جنائية.

وأشار مفتش الصحة إلى أن سبب الوفاة هو هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب، نتيجة صدمة عصبية ناتجة عن صعق كهربائي، تحرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.