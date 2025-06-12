بالأسماء والصور.. أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية في الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:



وجّه اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، التهنئة لأوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية على مستوى منطقة الإسماعيلية الأزهرية، للعام الدراسي 2024 / 2025، معربًا عن فخره واعتزازه بأبناء المحافظة المتفوقين الذين أظهروا التزامًا وجدية في التحصيل العلمي، ما مكّنهم من حصد المراكز الأولى وتحقيق نتائج متميزة.



وأشاد المحافظ بجهود فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، ودور أعضاء هيئة التدريس في رعاية الطلاب وتعزيز قدراتهم طوال العام الدراسي، كما ثمّن دعم أولياء الأمور ومتابعتهم المستمرة لأبنائهم، مما ساهم في تحقيق هذا التفوق.



وأكد المحافظ حرصه على دعم المسيرة التعليمية الأزهرية، باعتبارها من ركائز بناء الشخصية المتكاملة للطالب المصري، متمنيًا للطلاب مزيدًا من النجاح في مسيرتهم العلمية والعملية، وداعيًا المعلمين إلى مواصلة العطاء والعمل على تنمية المهارات العلمية والدينية لدى الطلاب، بما يضمن تخريج أجيال قادرة على خدمة وطنها ورفعته.



وكان فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، قد أعلن أمس نتيجة أوائل الشهادة الابتدائية على مستوى المنطقة، حيث تصدّر القائمة الطالب مصطفى أسامة من معهد بنين عمر بن عبد العزيز النموذجي، بحصوله على المركز الأول بمجموع 895 درجة.



وجاء في المركز الثاني الطالب أحمد عمرو من معهد الشهيد السيد ناصف بمجموع 893 درجة، تلاه في المركز الثالث الطالب أنس علي من معهد بنين عمر بن عبد العزيز النموذجي بمجموع 891 درجة، إلى جانب الطالب محمد أسامة محمد من معهد النوح النموذجي الذي حصل على المركز الثالث مكرر بنفس المجموع.



وفي المركز الخامس جاء الطالب محمد خليل من معهد بنين عمر بن عبد العزيز النموذجي بمجموع 888 درجة، تليه الطالبة أسيل هاني من معهد العوايضة، والطالبة كنزي أحمد من معهد فتيات عمر بن عبد العزيز، في المركز السادس مكرر بمجموع 887 درجة.



أما المركز الثامن بمجموع 886 درجة، فقد حصلت عليه كل من الطالبة مريم أحمد من معهد العويدة، والطالبة مريم عبد الرحيم من معهد فتيات السلام بالتل النموذجي، والطالبة رؤى بشير، والطالبة منة الله عمرو من معهد فتيات عمر بن عبد العزيز النموذجي، في تكرار للمركز ذاته.



ويعكس هذا التفوق استمرار الجهود المبذولة في تطوير العملية التعليمية بالأزهر الشريف بمنطقة الإسماعيلية، وحرص الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور على تحقيق أفضل النتائج

