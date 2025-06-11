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بالصور.. انهيار مفاجئ لمنزل متهالك بالمنيا على سيارتين

08:50 م الأربعاء 11 يونيو 2025
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    انهيار مفاجئ لمنزل متهالك بالمنيا على سيارتين (3)
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    انهيار مفاجئ لمنزل متهالك بالمنيا على سيارتين (2)
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    انهيار مفاجئ لمنزل متهالك بالمنيا على سيارتين (4)
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المنيا- جمال محمد:

انهار منزل قديم بمدينة المنيا، مكون من ثلاثة طوابق، مساء اليوم الأربعاء، مما أسفر عن تحطم سيارتين، دون وقوع خسائر بشرية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغاً يفيد بانهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق، غير مأهول بالسكان، في حي وسط المدينة بشارع طه حسين.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين انهيار المنزل القديم على سيارتين أثناء انتظارهما أسفله.

وجرى فصل كافة المرافق من شركات الماء والكهرباء والغاز عن المنزل، وفرض كردونا أمنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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مديرية أمن المنيا النيابة العامة انهيار منزل شارع طه حسين
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