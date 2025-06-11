ميناء السخنة يستقبل أكبر سفينة صب جاف منذ إنشائه

السويس- حسام الدين أحمد:

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء السخنة استقبل أكبر سفينة صب جاف منذ إنشائه، وهي السفينة "Berge Kuju" القادمة من البرازيل، والتي وصلت إلى رصيف الميناء اليوم الأربعاء، محملة بشحنة 180 ألف طن من خام الحديد لصالح شركة عز للصلب.

وترفع السفينة "Berge Kuju" علم جزيرة مان "Isle of Man"، ويبلغ طولها 300 متر، وعرضها 50 مترًا، وغاطس 16.4 مترًا، بحمولة كلية تصل إلى 206,176 طنًا.

ويأتي استقبال هذه السفينة العملاقة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير قدرات موانيها وتعزيز جاهزيتها لاستقبال مختلف أنواع السفن، بما يرسخ مكانتها كمركز لوجستي إقليمي على البحر الأحمر والبحر المتوسط، ويدعم قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.

ويُعد استقبال هذه الشحنة الضخمة من خام الحديد خطوة مهمة تعكس كفاءة البنية التحتية والتشغيلية لميناء السخنة، ودوره المحوري في خدمة حركة التجارة والصناعة داخل مصر وخارجها، لا سيما مع استمرار عمليات التطوير والتحديث التي تشهدها الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.