إعلان

ميناء السخنة يستقبل أكبر سفينة صب جاف منذ إنشائه

03:37 م الأربعاء 11 يونيو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    سفينة بحمولة كلية 206 ألف طن
  • عرض 3 صورة
    بطول 300 متر رست سفينة الحديد الخام على رصيف السخنة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

السويس- حسام الدين أحمد:

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء السخنة استقبل أكبر سفينة صب جاف منذ إنشائه، وهي السفينة "Berge Kuju" القادمة من البرازيل، والتي وصلت إلى رصيف الميناء اليوم الأربعاء، محملة بشحنة 180 ألف طن من خام الحديد لصالح شركة عز للصلب.

وترفع السفينة "Berge Kuju" علم جزيرة مان "Isle of Man"، ويبلغ طولها 300 متر، وعرضها 50 مترًا، وغاطس 16.4 مترًا، بحمولة كلية تصل إلى 206,176 طنًا.

ويأتي استقبال هذه السفينة العملاقة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير قدرات موانيها وتعزيز جاهزيتها لاستقبال مختلف أنواع السفن، بما يرسخ مكانتها كمركز لوجستي إقليمي على البحر الأحمر والبحر المتوسط، ويدعم قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.

ويُعد استقبال هذه الشحنة الضخمة من خام الحديد خطوة مهمة تعكس كفاءة البنية التحتية والتشغيلية لميناء السخنة، ودوره المحوري في خدمة حركة التجارة والصناعة داخل مصر وخارجها، لا سيما مع استمرار عمليات التطوير والتحديث التي تشهدها الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ميناء السخنة أكبر سفينة صب جاف السويس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مفاجأة فى واقعة عريس متلازمة داون: العروس قاصر والزواج بعقد عرفي
7 توجيهات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية
المقدم 200 ألف.. الفرصة الأخيرة لحجز شقق "ديارنا" والتقديم بدون شروط
ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل