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بالصور- الكشف عن سبب كسر خط غاز عمومي في المنيا

03:34 م الأربعاء 11 يونيو 2025
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المنيا- جمال محمد:

كشف مصدر بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، سبب حدوث تسريب بأحد الخطوط العمومية، والذي وقع اليوم الأربعاء، بقرية تلة التابعة لمركز المنيا.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ مصراوي، إن سبب كسر ماسورة الغاز حدث أثناء قيام أحد لوادر الوحدة المحلية بتنظيف القمامة من المنطقة، فاصطدم عن طريق الخطأ بأحد المواسير الرئيسية التي تضخ الغاز.

أضاف المصدر أن اصطدام اللودر تسبب في كسر بالماسورة العمومية، وعلى الفور إخطار مسؤولي شركة الغاز وتم إغلاق المحابس العمومي، مع تحويل الغاز على خط آخر حتى لا تنقطع الخدمة عن أهالي القرية طوالي فترة الصيانة، مؤكداً الإنتهاء من أعمال تصليح الماسورة دون وقوع خسائر .

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغاً من أهالي قرية تلة، بحدوث تسريب في أحد خطوط الغاز الطبيعي بالقرب من مدخل القرية.

انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولي شركة الغاز الطبيعي، ومسئولي الوحدة المحلية تحت إشراف الدكتور سعيد محمد رئيس مدينة المنيا وتم إغلاق المحابس العمومية والسيطرة على التسريب.

كما جرى تشكيل لجنة لعمل الصيانة اللازمة بموقع التسريب، والوقوف على أسبابه وعدم تكرارها.

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كسر خط غاز المنيا الوحدة المحلية
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