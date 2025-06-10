انتحار فتاة بقرص حفظ الغلال في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنهت فتاة حياتها بتناول قرص حفظ الغلال السام، بسبب الخلافات الأسرية، بدار السلام شرقي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة دار السلام المركزي إشارة من المستشفى المركزي بوصول "رابعة. ع" 21 عامًا، لا تعمل مصابة بتسمم، ادعاء تناول قرص حفظ غلال، وتوفيت عقب وصولها.

أفاد والدها بأنه أثناء تواجد نجلته المذكورة بالمنزل تناولت قرص حفظ الغلال السام، مما أدى لحدوث إصابتها التي أودت بحياتها لسوء حالتها النفسية، بسبب خلافات أسرية ولم يتهم أحداً بالتسبب فى ذلك، ونفي الشبهة الجنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.