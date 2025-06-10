"معركة الصفيحة".. مشاجرة تحوّل "خلوة عبدالدايم" بسوهاج إلى ساحة دماء

سوهاج- عمار عبدالواحد

أصيب 5 أشخاص بطلقات نارية وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، في مشاجرة بناحية قرية الصفيحة دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين بخلوة عبدالدايم بناحية قرية الصفيحة دائرة مركز شرطة طهطا.

تبين من التحريات الأولية إصابة كل من فتحي عبدالهادي أبو السعود 61 عامًا، أحمد عبدالهادى أبو السعود 38 عامًا، إسلام شعبان عبدالهادي 33 عامًا، وعبد الهادى فتحي عبد الهادى 24 عامًا، أحمد عبد الهادى فتحى عبد الهادى 18 عامًا، بطلقات نارية وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين لمستشفى طهطا العام، وسوهاج الجامعي الجديد، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.