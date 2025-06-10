سوهاج تزيل 238 تعديًا في رابع أيام العيد (صور)

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أعلنت محافظة سوهاج تنفيذ حملات مكثفة أسفرت عن إزالة 238 حالة تعدٍ على الأراضي، شملت 234 مخالفة متغيرات مكانية بمراكز المنشاة وجرجا وسوهاج، إضافة إلى 3 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية بمركزي البلينا والمنشاة، وحالة بناء مخالف بمركز سوهاج، وذلك خلال رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، أن المحافظة مستمرة في رصد وإزالة التعديات بشكل فوري، مشددًا على المتابعة الميدانية اليومية، وتنفيذ قرارات الإزالة بحزم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وإحالتهم للنيابة المختصة.

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق المستمر بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية لرصد المخالفات من بدايتها، وتنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض دون تهاون، مؤكدًا التزام الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق المواطنين.