"كنوز البادية".. مبادرة لاكتشاف المواهب الغنائية بشرم الشيخ

جنوب سيناء - رضا السيد:

نظّمت أمانة الثقافة والفنون بحزب الجبهة الوطنية بشرم الشيخ، مبادرة "كنوز البادية"، والتي أطلقها حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء، وبدأت أولى فعالياتها من منطقة الرويسات السكنية بشرم الشيخ، بهدف اكتشاف المواهب الفنية في الغناء، إضافة إلى تنمية القدرات الصوتية لدى الأطفال والشباب، وذلك في إطار حرص الحزب على تنمية مواهب الأطفال، وتعزيز دوره في وضع الفنون ركيزة أساسية للتنمية الثقافية والمجتمعية.

وقالت أميمة إسماعيل، أمين أمانة الثقافة والفنون بحزب الجبهة الوطنية، إن المبادرة تهدف في المقام الأول إلى اكتشاف وتنمية المواهب الغنائية لدى الأطفال والشباب، وتدريب المشاركين على الأداء الصوتي الصحيح، وتطوير مهاراتهم الفنية، وتعزيز التواصل الثقافي من خلال الغناء الجماعي، وتنمية الحس الموسيقي، وإعداد فرق كورال قادرة على المشاركة في الفعاليات والمسابقات الفنية.

وأوضحت أن الأنشطة الثقافية لاقت استحسانًا كبيرًا من أطفال البدو والأهالي، مشيرةً إلى أنها تضمنت عدة فقرات، منها التدريبات الصوتية الجماعية للأطفال لتحسين الأداء الموسيقي، والالتزام بتقنيات الغناء الصحيح، وورشة عمل تفاعلية تهدف لتعزيز الثقة بالنفس لدى المشاركين وتطوير مهاراتهم الغنائية، إضافة إلى جلسات استماع وتحليل موسيقي لتعليم الأطفال أساسيات الموسيقى والنغمات الصوتية.

وأكدت أنه جرى إطلاق المبادرة برئاسة الشيخ حسن سالم، أمين مدينة شرم الشيخ، وأحمد الكفراوي، أمين التنظيم بالمدينة، مشيرةً إلى أنه جرى تدعيم المشاركين في الجانب الفني والإلقاء المسرحي، وقام الفنان عمرو عدلي بالإشراف على التدريب الصوتي وتصحيح الأداء الموسيقي.

ومن جانبه، قال عمرو عدلي، المشرف على التدريب الموسيقي والغناء، إن الموسيقى وسيلة قوية لبناء الشخصية، وتعزيز الهوية الثقافية، مشيرًا إلى أن الحزب يهدف من خلال هذه المبادرة إلى التأكيد على أهمية دعم المواهب الفنية، واكتشاف الأصوات الشابة.

وأوضح أن نجاح المبادرة يعكس مدى اهتمام الحزب بتطوير الفنون كجزء أساسي من التنمية الثقافية والمجتمعية.