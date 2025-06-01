إعلان

مصرع شخصين سقطا في بلاعة صرف صحي بالقليوبية

04:41 م الأحد 01 يونيو 2025

جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شخصان مصرعهما إثر سقوطهما في بلاعة صرف صحي في قليوب البلد، وجرى نقل الجثمانين إلى مستشفى قليوب، وتحرر المحضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع شخصين في بلاعة صرف صحي في قليوب البلد.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وجرى انتشال الجثمانين للمستشفى، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع شخصين سقوط في بلاعة صرف صحي القليوبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

صور وفيديو.. تشغيل الأتوبيس الترددي BRT مجانًا لمدة 24 ساعة
أمطار والعظمى بالقاهرة 31.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
سر انهيار إمبراطورية نوال الدجوي.. مجدي الجلاد يوضح الأسباب الحقيقية