مصرع شخصين سقطا في بلاعة صرف صحي بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شخصان مصرعهما إثر سقوطهما في بلاعة صرف صحي في قليوب البلد، وجرى نقل الجثمانين إلى مستشفى قليوب، وتحرر المحضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع شخصين في بلاعة صرف صحي في قليوب البلد.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وجرى انتشال الجثمانين للمستشفى، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.