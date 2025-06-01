محافظ الأقصر يجري حركة تنقلات لرؤساء المراكز والمدن

الأقصر- محمد محروس:

أصدر المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الأحد، حركة تنقلات شملت عددًا من رؤساء المراكز والمدن على مستوى المحافظة.

وتضمنت الحركة تعيين أحمد حسن أبو الحسن رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، بدلًا من منصبه السابق كمدير عام الشؤون القانونية بديوان عام محافظة الأقصر، كما شملت الحركة نقل علي سيد الصادق، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، لتولي رئاسة مركز ومدينة إسنا.

وأكد محافظ الأقصر أن الحركة تهدف إلى ضخ دماء جديدة، والاستفادة من الخبرات المتبادلة، وخلق كوادر قيادية قادرة على الارتقاء بمنظومة العمل التنفيذي، مشيرًا إلى أن اختيار القيادات جاء بناءً على الكفاءة والتميز، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويبدأ تنفيذ قرارات الحركة وتسلم المسؤولين لمهامهم الجديدة اعتبارًا من اليوم الأحد، الموافق 1 يونيو 2025.