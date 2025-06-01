محافظة الإسماعيلية تكثف جهودها لتهيئة المدينة لاستقبال عيد الأضحى

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

تواصل محافظة الإسماعيلية تنفيذ حملاتها الموسعة لرفع كفاءة المظهر الحضاري للمدينة، في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بالارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين البيئة العامة للمواطنين.

وشهدت مدينة المستقبل وعدد من مداخل الإسماعيلية أعمال نظافة وتجميل مكثفة، نفذها جهاز التجميل والتطوير بالمحافظة، بالتنسيق مع مركز ومدينة أبوصوير، ولجنة خدمات المستقبل، وعدد من الجهات المعنية.

وشملت الأعمال قص وتهذيب الأشجار والنباتات – خاصة “الدودونيا” – وتنسيقها بالشكل الجمالي المناسب، إلى جانب إزالة كميات كبيرة من المخلفات ونبات الحلفا غير المرغوب في وجودها بالطرق. كما تم تنفيذ أعمال نظافة مكثفة بمحيط المدارس والمؤسسات الحكومية للحفاظ على المستوى الجمالي الذي تم تحقيقه خلال الفترة الماضية.

وفي السياق ذاته، استكمل الجهاز أعماله في قص وتهذيب المسطحات الخضراء أمام الجامعة الجديدة والحديقة الدولية بالطريق الدائري، على مساحة تقدر بنحو 10 أفدنة، ضمن الخطة الزمنية المحددة لتأهيل المناطق الحيوية استعدادًا لاستقبال الزوار خلال عطلة العيد.

كما بدأت فرق العمل أعمال تطوير وتجميل مدخل الإسماعيلية عند كمين عز الدين، بالتنسيق مع حي ثانٍ، بهدف تحسين الصورة البصرية للمدخل الرئيسي للمحافظة.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة متكاملة تنفذها المحافظة للحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري، وتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين والزوار خلال أيام عيد الأضحى المبارك.