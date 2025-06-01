المنيا تكشف حقيقة انفجار خط غاز بمدينة سمالوط

المنيا-جمال محمد:

أصدرت محافظة المنيا، مساء اليوم السبت، بياناً تكشف فيه حقيقة ما تم تداوله عبر بعض المواقع والصحف، حول حدوث انفجار في خط غاز بمدينة سمالوط.

وجاء في البيان: تنفي محافظة المنيا ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت بشأن وقوع “انفجار في خط غاز” بشارع الصباح المتفرع من شارع الصفصافة بجوار محطة الصرف الصحى بمدينة سمالوط صباح اليوم، وتؤكد أن ما نُشر في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.

وأضاف البيان: توضح المحافظة أن الحقيقة تتمثل في حدوث كسر محدود بماسورة غاز داخلية داخل أحد المنازل الكائنة بالشارع المشار إليه، وهو منزل غير مأهول بالسكان، ومحل نزاع على الملكية، كما أن محبس الغاز الخاص به مغلق منذ عدة شهور. ولم تُسجل أي خسائر مادية أو بشرية نتيجة الواقعة.

وتناشد محافظة المنيا السادة الصحفيين وكافة وسائل الإعلام تحري الدقة والمهنية في نشر الأخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول أية معلومات من شأنها إثارة القلق أوالبلبلة بين المواطنين.

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