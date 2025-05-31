كسر ماسورة غاز في المنيا والحماية المدنية تسيطر على الموقف

المنيا- جمال محمد:

شهدت مدينة سمالوط، اليوم السبت، حدوث كسر في ماسورة غاز خاصة بأحد المنازل، وجرى السيطرة عليها، وإبلاغ الشركة لسرعة إصلاحها.

وكانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، تلقت بلاغاً من عمليات النجدة، بورود بلاغ من أهالي شارع الصباحي بمركز سمالوط، يفيد حدوث كسر بماسورة خط غاز، ومحاولة الأهالي السيطرة عليه لمنع حدوث أي اشتعال للنيران.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية، وجرى إبلاغ مسئولي شركة الغاز، وتم إغلاق المحابس الرئيسية بالشارع لحين انتهاء أعمال الصيانة، وإعادة ضخ الغاز.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.