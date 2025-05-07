إحالة أوراق سائق للمفتي في اتهامه بقتل طفل بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق سائق لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه على ما اقترفه، لاتهامه وآخر بقتل طفل بعدة طعنات بسلاح أبيض "سكين" بعد استدراجه لمكان بعيد عن أعين الماره، لطلب المجني عليه حقه من مبالغ مالية من المتهمين، وإلقاء جثته بمصرف مائي لإخفاء جريمتهما، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الأخير من دور شهر يونيو للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حموده، ووكيل النيابة محمد عزت، وأمانة سر إيهاب سليمان.

وأحالت النيابة العامة المتهمين "مصطفى ب ا ا" 35 عامًا، سائق، و"علي س م ح" 16 عامًا، في الجناية رقم 29700 لسنة 2024 مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 3436 لسنة 2024 كلي جنو جنوب بنها، لأنهما في يوم 27 / 7 / 2024 بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية حال كون المتهم الثاني طفلًا لم يجاوز سنه الثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الواقعة، قتلا المجني عليه محمد حسن محمد، عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم على ذلك وبيتا النية وأعدا لهذا الغرض سلاحًا أبيض "سكين".

وتابع أمر الإحالة أنه قد اقترنت هذه الجناية بجنايتي خطف المجني عليه بالتحايل وحيازة جوهر مخدر، بأن أوهماه باصطحابه لجلب المال له مستدرجين إياه لمكان بعيد عن أعين المارة حتى تمكنا من تنفيذ مخططهما الإجرامي بقتله.