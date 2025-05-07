محافظ الدقهلية: نحتل المركز الثالث على مستوى الجمهورية في إنتاج القمح

الدقهلية- رامي محمود:

قال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إن المحافظة تحتل المركز الثالث في إنتاج القمح على مستوى الجمهورية، حيث تبلغ المساحة المنزرعة 232 ألف فدان، وتحقق إنتاجية تبلغ 650 ألف طن قمح، يتم توريد 420 ألف طن منها إلى مراكز التخزين والصوامع، من خلال 38 مركز تجميع، تم توزيعهم جغرافيا على مستوى المحافظة لتسهيل أعمال التوريد على المزارعين والفلاحين والموردين، ويتم استلام الاردب بمبلغ 2200 جنيه، وتسهل الدولة إجراءات الدفع المزارعين والموردين لتتم خلال 48 ساعة بحد أقصى.

وأضاف مرزوق، أن الدولة توفر كافة أوجه الدعم للفلاحين والمزارعين وتولي اهتماما كبيرا لتقليل الفجوة بين الكنيات المنتجة والكميات المطلوبة وتوفر كل العوامل المساعدة لزيادة إنتاجية الفدان، عن طريق توفير التقاوي المعتمدة ذات الإنتاجية العالية، والتي تستهلك كميات أقل من المياه، إلى جانب توفير الأسمدة بأسعار مدعومة، ومنح القروض الميسرة للفلاحين عن طريق البنك الزراعي.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن هناك منظومة عمل متناغمة في أعمال زراعة وتوريد القمح تجري بالتنسيق بين المحافظة والزراعة والتموين والمزارعين والإرشاد الزراعي والميكنة الزراعية لزيادة إنتاجية الفدان وزيادة كميات القمح الموردة، وأكد أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بدعم الفلاحين وزيادة ربحيتهم من زراعة القمح وزيادة المساحات المنزرعة، فضلا عن جهود الدولة في تطهير الترع وتيسير وصول مياه الري لهم وتوفيرها.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الدقهلية، اليوم، أعمال الحصاد والالتقاء بالمزارعين والفلاحين وسط حقول القمح، وأكد لهم أنه بينهم اليوم للاستماع إلى أي شكوى أو مطلب لوضع الحلول الفورية لها في إطار القانون والإجراءات.

وقال "أنا هنا لأستمع إليكم وإلى أي شكوى منكم"، مؤكدا أن الدولة لا تدخر جهدا لتوفير مختلف أنواع الدعم والمساعدة للفلاحين والمزارعين وجميع الموردين.

من جهته قال المهندس محمد السيد مدير مديرية الزراعة، أنه لولا جهود اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ودعمه المتواصل للمديرية وتوفير جميع سبل الدعم للمزارعين والموردين والفلاحين، وأوضح أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الزراعة منذ اليوم الأول وفرت الأسمدة والتقاوي التي تقاوم الأمراض والعوامل الجوية وترشيد استهلاك المياه، وأكد أن الزراعة وفرت للمزارعين كارت الفلاح الذي يتم عن طريقه دعم الفلاحين في جميع احتياجاتهم، ووجه الشكر والتقدير لجهود المحافظة في الوقوف إلى جانب المزارعين والفلاحين والموردين.