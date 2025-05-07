جريمة ثأر.. إحالة 4 متهمين إلى المفتي بعد إدانتهم بالقتل في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أحالت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، 4 متهمين إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، بعد إدانتهم بقتل شخص ثأرًا، وحددت المحكمة جلسة الثالث من مايو للنطق بالحكم بعد ورود رأي المفتي.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد فتحي كروت الرئيس بالمحكمة وإيهاب أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر وعثمان أحمد عبد الحميد .

تعود وقائع القضية الأولى رقم 21171 لسنة 2024 جنايات الفتح إلى تلقي مركز شرطة الفتح بلاغًا بإطلاق أعيرة نارية في قرية عرب مطير، حيث عُثر على جثة "ياسين . ج . أ". وأشارت التحريات إلى أن "بشار. م. م"، 23 عامًا، فلاح، هو مرتكب الجريمة، وذلك إثر مشاجرة بينه وبين نجل المجني عليه. وأثناء توجه المجني عليه وشقيقه لمعاتبة والد المتهم، قام الأخير بإطلاق النار عليهما، مما أدى إلى وفاة المجني عليه.

أما القضية الثانية رقم 21279 لسنة 2024 جنايات الفتح، فتعود إلى بلاغ من أهالي قرية عرب مطير بمقتل "حسن . م. م"، شقيق المتهم في القضية الأولى. وتوصلت التحريات إلى أن "عصام. ج . أ"، 49 عامًا، شقيق المجني عليه في القضية الأولى، و"عمر . ك . أ"، 27 عامًا، و"عماد . ر. أ"، 37 عامًا، و"محمود . س . م"، 42 عامًا، هم مرتكبو الجريمة. وقد أطلقوا النار على المجني عليه داخل منزله، مما أدى إلى مقتله بـ 26 طلقة من بنادق آلية.