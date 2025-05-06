شحنة حشيش في الكارتيرات.. معاقبة عصابة تهريب المخدرات عبر الدروب الجبلية بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها اليوم، بالسجن المشدد 15 عامًا وغرامة 100 ألف جنيه لثلاث عمال يتاجرون في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور محمد خالد وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار، سكرتير التحقيق.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر يناير الماضي، بتلقي الجهات الأمنية بمدينة رأس سدر، معلومات تفيد بتردد ثلاثة أشخاص على مدينة رأس سدر، لشراء كمية من المواد المخدرة مستقلين السيارة "ر. ص. ن – 726"، وبعد التأكد من صحة المعلومات، والمتهمين في طريقهم لشحن كمية من المواد المخدرة داخل سيارتهم، والعبور بها من نفق الشهيد أحمد حمدي، جرى تشكيل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة لضبطهم.

وأكدت معلومات الجهات الأمنية أن المتهمين الثلاثة وهم "خالد .ح .ع" 34 عامًا عامل ومقيم القاهرة، و "خالد .م. أ.أ" 47 عمًا عامل ومقيم القناطر الخيرية، و"عمر .س.م" 47 عامًا عامل ومقيم سنورس الفيوم، بحوزتهم شحنة من مخدر الحشيش، وأنهم سيتوجهون بها إلى أحد المدقات الجبلية بدائرة قسم شرطة رأس سدر، لإخفاء المواد المخدرة في السيارة، تمهيدًا لنقلها إلى القاهرة والمحافظات المجاورة.

وجرى مراقبة حركة المتهمين، ورصد مكان تواجدهم، وتبين أنهم قاموا بفك كارتيرات الرفاف الأمامية للسيارة، مستخدمين أدوات الفك والتركيب لتخبئة المواد المخدرة، وقاموا باستخراج جوال بلاستيك كبير الحجم من السيارة محمل بالمخدرات.

وعلى الفور انقض عليهم رجال الأمن، وتم ضبطهم وبحوزتهم جوال بلاستيك بفضة عثر بداخل. على 140 طربة حشيش .

وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على كيس بلاستيك أسفل الكرسي الأمامي للسائق، بداخلة 6 طرب من مخدر الحشيش .

وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على مبلغ 1500جنيه، وهاتف محمول، ورخصة القيادة ورخصة تيسير السيارة باسم صابر أبوالفتوح شمندى .

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بأنه كون تشكيلًا عصابيًا لنقل وتوزيع والاتجار في المواد المخدرة، وتوزيعها على محافظة القاهرة والمحافظات المجاورة، وأن السيارة مؤجرة من أحد الاشخاص، والمبلغ المالي متبقى من حصيلة البيع، والهاتف لتسهيل الاتصال.

وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على مبلغ 900 جنيه، هاتف محمول ، وبتفتيش المتهم الثالث عثر بحوزته على مبلغ 700جنيه، وجهاز محمول ، وبمواجهتهم أكدوا أقوال المتهم الأول، وأنهم أصدقاء ويعملان في تجارة المواد المخدرة .

جرى اصطحاب المتهمين الثلاثة بالمخدرات لديوان القسم، وبالكشف عن سوابق المتهمين تبين أن المتهم الثاني سبق اتهامه في شروع قتل واستيلاء، والمتهم الثالث سبق اتهامه في سرقة بالإكراه، وتهديد بالقتل .

جرى تحرير محضر بالواقعة رقم 2184 لسنة 2025 جنح رأس سدر، وبالعرض على جهات التحقيق، قرر محمد خالد، وكيل النائب العام بمدينة رأس سدر، وحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد، وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوي بالإسماعيلية، والتحفظ على السيارة لحين الاستعلام عن صاحبها، وإيداع المبالغ المضبوطة خزينة المحكمة.

كما جرى إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات، وقيدت برقم 1498 جنايات كلى جنوب سيناء، وبجلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم بالسجن المشدد حضوريا 15عامًا وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما.