طعنها بسكين.. مقتل سيدة على يد زوجها في الأقصر

الأقصر- محمد محروس:



شهدت منطقة أبو الجود وسط مدينة الأقصر، اليوم الثلاثاء، واقعة مأساوية بعدما أنهى مواطن حياة زوجته طعنًا بسكين، إثر مشادة كلامية نشبت بينهما.

وكانت غرفة النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تم العثور على جثة السيدة وقد فارقت الحياة متأثرة بإصابتها بطعنات نافذة.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي، تمهيدًا لعرضه على الطب الشرعي، واستخراج تصريح الدفن، وجرى تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.