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قرار جمهوري بتعيين 3 عمداء جدد بكليات جامعة المنيا

03:25 م الثلاثاء 06 مايو 2025
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    د وفاء رشاد
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    د مصطفى بيومي
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المنيا- جمال محمد:

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، اليوم الثلاثاء، صدور القرار الجمهوري بتعيين 3 عمداء جدد بكليات العلوم والتربية للطفولة المبكرة ودار العلوم.

وأوضح فرحات أنه تم تعيين الدكتور عمر عبد العزيز عثمان محمد، عميداً لكلية العلوم، والدكتورة وفاء رشاد راوي عبد الجواد، عميداً لكلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتور مصطفي بيومي عبد السلام بيومي، عميداً لكلية دار العلوم.

وقدم رئيس جامعة المنيا التهنئة للقيادات الجامعية الجديدة متمنياً لهم التوفيق والسداد، ومزيداً من النجاحات والتقدم للمساهمة في تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها.

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