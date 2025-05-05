كرنفال الربيع يضيء الإسماعيلية بعروض الزهور وأميرات الفراولة (صور)

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

انطلقت فعاليات كرنفال الربيع في محافظة الإسماعيلية بافتتاح معرض الزهور بشارع محمد علي، بحضور المحافظ اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، وسط أجواء احتفالية شارك فيها المئات من المواطنين. تخلل الكرنفال عروض فنية واستعراضات لعربات مزينة بالزهور، إضافة إلى موكب "أميرات الفراولة"، الذي يعكس تقليدًا ثقافيًا متوارثًا بالمدينة.

شارك في الفعاليات عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والمهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، وعدد من رؤساء الأحياء والمراكز والقيادات العسكرية، مؤكدين على أهمية الحدث في تعزيز روح الانتماء والفرح لدى المواطنين.

تزينت شوارع الإسماعيلية بمجسمات فنية تمثل أبرز مشروعات التنمية بالمحافظة، إلى جانب عربات الزهور والقطار المكشوف الذي استقلته "أميرات الفراولة". وصرّح المحافظ أن الكرنفال يمثل إعلانًا رسميًا لانطلاق موسم الصيف، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد في المرافق والخدمات العامة لاستقبال الزوار.

وشمل معرض الزهور أكثر من 100 صنف من النباتات والورود، بمشاركة جهات حكومية وخاصة، من أبرزها جهاز التجميل والتطوير، وهيئة قناة السويس، وعدد من المشاتل الخاصة. كما شهد توزيع باقات زهور وهدايا رمزية على الأطفال، ما أضفى طابعًا عائليًا على الاحتفال.

وتنوعت الفعاليات المصاحبة، ما بين عروض للأطفال، ودمى متحركة، وعرائس ضخمة، إلى جانب قوافل طبية مجانية نظمتها مديرية الصحة، تضمنت تخصصات متنوعة وحملات توعوية. واختتم المحافظ الفعاليات بالتقاط الصور التذكارية مع "أميرات الفراولة" والمشاركين، مشيدًا بالحضور الجماهيري وروح البهجة التي سادت أجواء الكرنفال.