"سمعة الناس مش سلعة".. حقيقة شائعة "فتاة الإسكندرية" - فيديو وصور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الاثنين، صور لفتاة تجلس على الرصيف بأحد الشوارع، بملابس ممزقة، ويبدو عليها علامات الإعياء والمرض والصدمة النفسية.

صاحبت الصور التي تم تداولها على نطاق واسع معلومات مغلوطة تشير إلى أن الفتاة من الإسكندرية – على خلاف الحقيقة – ومريضة بالإيدز تعرضت للاعتداء من عدد من الشباب، وهو ما نفته مؤسسة "معا لإنقاذ إنسان"، في بيان عبر صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، جاء فيه: "وصلنا بلاغ بوجود بنت في منطقة ميدان لبنان بالمهندسين تعرضت للاعتداء بمنتهى الوحشية. على الفور توجه لها فريق الإنقاذ بالمؤسسة وتم نقلها للدار لتلقي الرعاية لحين الوصول لأهلها".

وفي وقت لاحق، نشرت المؤسسة بيانًا آخر أعلنت فيه الوصول لأسرة الفتاة وتسليمها لهم، مشيرين إلى أن وضعها سيء جدًا وجسدها به جروح وآثار ضرب بعنف شديد وتعاني من صدمة نفسية، داعين الله أن يشفيها.

كما نفى المهندس محمود وحيد مؤسس جمعية معا لإنقاذ إنسان، في مقطع فيديو بثه عبر صفحة المؤسسة، صحة الشائعات التي صاحبت صور الفتاة عن إصابتها بالإيدز، قائلًا: "اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ..سمعة الناس مش سلعة نتاجر بها .. أرحموا بعضكم بعضًا".

وأضاف: "دا تكذيب لكل اللي تردد من شائعات عن البنت.. ياريت بلاش ننشر شيء دونما تحري الدقة.. كنا بنبكي من وضعها الصحي.. دلوقتي البنت مع أهلها ربنا يشفيها ويعافيها يارب".

وأوضح أن المؤسسة حررت بلاغ رسمي لفتح تحقيق موسع في الواقعة، وملاحقة من اعتدى عليها بالضرب لضمان محاسبتهم على ما ارتكبوه، قائلًا: "هدفنا من نشر صورها الوصول لأسرتها.. وهي الآن في أمان".