محافظ جنوب سيناء يتفقد تدريبات الطوارئ في مقر الشبكة الموحدة (صور)

جنوب سيناء – رضا السيد:

شهد الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، فعاليات التدريب الشامل لإدارة سيناريوهات الأزمات والكوارث، الذي أُقيم بمقر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة في ديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الجاهزية لمواجهة الطوارئ والأزمات الطبيعية.

نُفذ التدريب بواسطة مركز تنسيق الدفاع عن الدولة بالقيادة الاستراتيجية، بمشاركة عدد من الوزراء ومحافظي جنوب سيناء، البحيرة، القليوبية، المنوفية، بني سويف، سوهاج، والأقصر، إلى جانب مديري مراكز الأزمات بالمحافظات، والسكرتيرين العموم، والمستشارين العسكريين، حيث جرى التأكيد على جاهزية مراكز الأزمات بكامل طاقتها البشرية والتقنية.

ويأتي هذا النشاط ضمن برنامج تدريبي دوري يهدف إلى رفع كفاءة الكوادر المختصة وتمكينها من التعامل السريع والفعّال مع مختلف أنواع الأزمات، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الحيوية وضمان سلامة المواطنين.

تضمّن التدريب استعراض خطط المحافظات للتعامل مع المواقف الطارئة، وتقييمها، بالإضافة إلى عرض منهجية العمل بمركز تنسيق الدفاع عن الدولة لتعزيز التنسيق المؤسسي وسرعة الاستجابة.

وأكد المحافظ أن الحفاظ على السلامة العامة يُعد أولوية قصوى، مشيرًا إلى أن التدريب يمثل فرصة حقيقية لاختبار كفاءة منظومة الطوارئ وقدرتها على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، بما يضمن استمرارية الأداء الخدمي في كافة الظروف.

ويعكس التدريب المشترك التزام الدولة بتطبيق أعلى معايير الجاهزية والتنسيق الاستراتيجي، في إطار سعيها المتواصل لضمان الاستقرار وتعزيز الأمان على مستوى المحافظات.