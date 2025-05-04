مديرية العمل تعلن عن توفير 945 فرصة عمل بالقليوبية (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت مديرية العمل عن توفير 945 فرصة عمل داخل نطاق محافظة القليوبية عبر النشرة القومية للتشغيل التابعة لوزارة العمل، التي تم الإعلان عنها مؤخرًا لعدد كبير من التخصصات المطلوبة في سوق العمل. ويبدأ التقديم من خلال مكاتب العمل التابعة للمديرية والوزارة، ويستمر حتى اكتمال الأعداد المطلوبة.

وأوضح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن الوظائف المتاحة في النشرة القومية للتوظيف التي تنفذها مكاتب العمل على مستوى المحافظة تضم 945 فرصة في 16 شركة ومصنعًا، وبمرتبات مجزية.

وأشار محافظ القليوبية إلى أن الوظائف الجديدة متوافرة أيضًا بمكتب مديرية العمل في بنها، مجمع المصالح، كورنيش النيل، بجوار ديوان عام المحافظة، وكذلك مكاتب العمل في المدن والمراكز والأحياء بالقليوبية، وذلك في مواعيد العمل الرسمية وطوال أيام الأسبوع ما عدا العطلات الرسمية، الجمعة والسبت.

وأكد أن الوظائف تأتي بالتنسيق مع شركات كبرى داخل نطاق المحافظة، برواتب مجزية وعمولات شهرية تحدد حسب المقابلة، مع مراعاة الحد الأدنى للأجور حسب كل تخصص.

كما تم توفير كل المزايا التي أقرها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة، مثل التأمينات الاجتماعية والصحية، وبوليصة تأمين.