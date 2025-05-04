"تعالى افرجك على الطيور".. المؤبد للمتهم باستدراج طفل وهتك عرضه فى الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد للمتهم باستدراج طفل جاره بمدينة المنصورة، محافظة الدقهلية، والتعدي عليه جنسيا داخل مسكنه مستغلا شغف المحني عليه بحب الطيور.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أبوالفتوح إبراهيم الجنطور، رئيس المحكمة فى القضية رقم 671 لسنة 2025 جنايات قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم 311 لسنة 2025 كلي جنوب المنصورة.

كان المستشار فخري خيري، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، أحال المتهم "مصطفى.م.أ.ي.ا"، 36عاما، إلى محكمة الجنايات المختصة لأنه بتاريخ 25/1/2025 بدائرة قسم ثان المنصورة - محافظة الدقهلية، خطف بالتحايل الطفل المجني عليه"آ.م.ا"، والذي لم يبلغ من العمر ثماني عشر عاما، بأن استدرجه الى مسكنه مستغلا اهتمام الأخير بتربية الطيور وتمكن من ذلك من إبعاده عن أهليته وذويه بعيدا عن أعين الرقباء وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أورد أمر الإحالة أن المتهم هتك عرض الطفل المجني عليه بالقوة بأن حسر ملابسه وتعدى عليه جنسيا مستغلا حداثة سنه.

وشهدت "هدير.ـ.ا"، 32 عاما ، ربة منزل والده الطفل، بأن نجلها المجني عليه الطفل أخبرها بقيام المتهم باستدراجه إلى سكنه مستغلا اهتمام نجلها بتربية الطيور وما إن ظفر به حتى حسر بنطاله وتعدي عليه جنسيا.

وأكدت التحريات السرية التي أجراها الرائد إبراهيم حافظ، معاون مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، صحة ارتكاب المتهم للواقعة باستدراج الطفل المجني عليه إلى سكنه وتناوب الاعتداء عليه.

من جانبه قال هاني الديب، محامي المجني عليه، أنه تقدم لهيئة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم لتوافر القصد الجنائي لتوافر الركن المادي والمعنوي.

وأضاف أن تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية، أكدت صحة ارتكاب المتهم للواقعة وهو ما أخذت به المحكمة وأصدرت حكمها السابق.