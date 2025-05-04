مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث على الصحراوي الشرقي بالمنيا

المنيا-جمال محمد:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرين، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مدخل المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمدخل طريق الجيش، ووقوع ضحايا ومصابين.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع شخص يدعى "طاهر سمير عبد الرحمن"، 37 سنة، موظف.

كما أصيب 4 آخرين وهم: حازم شعبان حسين، 55 سنة، وكمال منير عبد المنعم ،41 سنة، وياسر صلاح محمود، 39 سنة، أحمد أشرف محمد، 23 سنة، مقيمون بقرية زاوية سلطان، مصابون بكسور وكدمات متنوعة.

وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.