محافظ المنيا يختتم فعاليات دورة تدريبية لمدربي كرة القدم

المنيا - جمال محمد:

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، ختام فعاليات الدورة التدريبية للرخصة الإفريقية “D” لمدربي كرة القدم، والتي أقيمت على ملاعب نادي المنيا الرياضي، بمشاركة 60 مدربًا من مختلف أندية ومراكز شباب المحافظة.

حضر الفعالية الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم والمحاضر الدولى، والنائب إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب والمدير التنفيذي لفرع الاتحاد المصري لكرة القدم بالمنيا، وعاطف عبد الجابر، رئيس مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي، ود. يحي كامل، المشرف العام على الدورة .

وشدد المحافظ خلال كلمته، على أهمية هذه الدورات في تطوير قدرات المدربين وفتح آفاق جديدة أمامهم للاحتراف في الأندية العربية والإفريقية، مشيرًا إلى دعم المحافظة للقطاع الرياضي وتأهيل الكوادر الفنية بما يسهم في تطوير منظومة كرة القدم على مستوى القاعدة والناشئين .

من جانبه، أوضح الدكتور جمال محمد علي، أن الدورة استمرت لمدة 10 أيام، وشملت 72 ساعة تدريبية، ركزت على تأهيل المدربين للعمل مع البراعم من سن 6 إلى 12 عامًا، مع التركيز على دراسة علم نفس النمو والتشريح وسيكولوجية التعامل مع الطفل مشيرا إلى أنها تأتى في إطار التعاون المثمر بين الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الإفريقي، بهدف تأهيل المدربين ورفع كفاءتهم الفنية .

وقدم النائب إيهاب عبد العظيم، الشكر والتقدير لمحافظ المنيا، اللواء عماد كدواني، على دعمه المستمر للقطاع الرياضي، مؤكداً أن هذه الدورات تسهم في إعداد جيل جديد من المدربين القادرين على تطوير مستوى اللاعبين، خاصة في الفئات العمرية الصغيرة.