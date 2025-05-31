مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في مشاجرة بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي شاب مصرعه، وأصيب اثنان آخران، اليوم السبت، بطلقات نارية، في مشاجرة بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع عبد الصبور حسين، 32 عاما، وإصابة عبد الرحيم حسين 40 عاما، وقرشي عبد الصبور 38 عاما.

وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.