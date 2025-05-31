أزمة قلبية لمعلم وإغماء طالب خلال امتحانات الشهادة الإعدادية ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

كشف تقرير غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم ببني سويف، في اليوم الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية، أن امتحان اللغة العربية جاء في مستوى الطالب المتوسط، ولم يخرج عن الكتاب المدرسي، وأن الغرفة لم تتلق أي شكاوى خلال اليوم.

وأضاف التقرير أن الغرفة تلقت بلاغا بإصابة معلما في لجنة مدرسة الشهيد عبدالعال أبو الحسن بقرية بهبشين بمركز ناصر، باشتباه أزمة قلبية داخل اللجان، وجرى نقله إلي المستشفي التخصصي، فضلا عن إصابة طالب بلجنة مدرسة الناصر الاعدادية بنين بشارع صلاح سالم وسط مدينة بني سويف بحالة إغماء.

كان 65.9 ألف طالب وطالبة، أدوا امتحان اللغة العربية أمام 321 لجنة على مستوى الإدارات السبعة بالمحافظة، جرى تقسيمها إلى قطاعين القطاع الأول( أ) ويشمل 158 لجنة بإجمالي 34112 طالبا وطالبة، وقطاع ( ب ) ويشمل 163 لجنة بإجمالي 31881 طالبا وطالبة.