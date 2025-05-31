ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي بالإسماعيلية بنسبة تجاوزت المستهدف

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أعلن اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، عن تحقيق زيادة ملحوظة في كميات القمح المحلي الموردة بالمحافظة خلال موسم 2025، حيث بلغت حتى الآن 42 ألفًا و395 طنًا و253 كجم، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 104.43% من المستهدف، وذلك خلال الفترة من 15 أبريل وحتى 31 مايو، مقارنة بنسبة 78.1% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأكد المحافظ أن هذه النتائج الإيجابية تعكس وعي وجهود المزارعين، إلى جانب التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لتيسير أعمال التوريد ومتابعتها على مدار الساعة.

من جانبها، أوضحت شيماء عمر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، أن أعمال التوريد تُجرى تحت إشراف مباشر من السيد المحافظ، مشيرة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية لمتابعة مراكز التوريد بصفة يومية، والتدخل السريع لحل أي مشكلات قد تطرأ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة.

وأشارت إلى أن عمليات التوريد تتم من خلال عدد من المواقع الرئيسية، تشمل صوامع القنطرة شرق، وأبو صوير، وصومعة مطاحن شرق الدلتا بالإسماعيلية، ومركزي تجميع القصاصين وأبو سلطان، ومزرعة اليقين، بالإضافة إلى كميات تم توريدها من خارج المحافظة.

وفي السياق ذاته، صرّح الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن الكمية المستهدف توريدها هذا الموسم بلغت 40 ألفًا و594 طنًا و800 كجم، في حين بلغت المساحة المزروعة بالقمح هذا العام 33 ألفًا و829 فدانًا.

وأضاف أن الوزارة وفرت التقاوي عالية الجودة للمزارعين، حيث تم توزيع 40 أردبًا من التقاوي من خلال الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، وتم تخصيص 26 حقلًا إرشاديًا لتطبيق النماذج الزراعية المثلى باستخدام أصناف معتمدة مثل مصر 4، سدس 14، سدس 15، وجيزة 171.

شدد المحافظ على أهمية الاستمرار في تقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين خلال عمليات التوريد، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ لمنع تداول الأقماح خارج القنوات الرسمية، ومصادرة أي كميات يتم ضبطها بشكل غير قانوني.

كما وجّه رؤساء المراكز والمدن واللجنة العليا المشكلة لمتابعة التوريد بضرورة الالتزام بكافة الضوابط التي أقرتها وزارة التموين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين.

يُذكر أن اللواء أكرم محمد جلال أصدر القرار رقم 373 لسنة 2025 بتشكيل لجنة عليا لمتابعة موسم توريد القمح برئاسته، وعضوية نائب المحافظ، والسكرتير العام، ومدير أمن الإسماعيلية، ورؤساء الجهات المعنية، وممثل عن بنك التنمية والائتمان الزراعي، وعدد من القيادات التنفيذية ذات الصلة.

يأتي هذا في ضوء قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 46 لسنة 2025 بشأن تنظيم عملية استلام القمح المحلي، وكذلك تصديق رئيس مجلس الوزراء على حافز إضافي لتوريد أردب القمح المحلي، ليُصبح سعر الأردب كالتالي 2200 جنيه لدرجة النظافة الأولى (23.5 قيراط) ،2150 جنيه لدرجة النظافة الثانية (23 قيراط) ،2100 جنيه لدرجة النظافة الثالثة (22.5 قيراط)

على أن تكون الحبوب خالية من الإصابة الحشرية والشوائب. وقد لاقى هذا القرار ارتياحًا واسعًا بين صفوف مزارعي الإسماعيلية، لما له من أثر إيجابي في دعمهم وتحفيزهم على استمرار الإنتاج.