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أمطار رعدية تضرب الإسكندرية وتحذيرات من طقس متقلب

03:30 ص السبت 31 مايو 2025

أمطار رعدية تضرب الإسكندرية وتحذيرات من طقس متقلب

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محمد عامر ومحمد البدري:

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم السبت، طقسًا مضطربًا بشكل مفاجئ، تخللته أمطار رعدية غزيرة، وهبات رياح شديدة تجاوزت سرعتها 50 كم/ساعة، في ظل انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، ما عزز الإحساس ببرودة الطقس في بداية فصل الصيف.

وتعرضت أحياء الثغر والساحل الشمالي لساعات من التقلبات الجوية الحادة، حيث تساقطت الأمطار مصحوبة ببرق ورعد، فيما رُصدت زخات ثلجية متفرقة في بعض المناطق، وسط رياح نشطة وصلت إلى حد العاصفة، ما أربك حركة السير والتنقل في الشوارع.

وكانت قد ذكرت هيئة الأرصاد الجوية – وفق ما نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك – أن محافظة الإسكندرية من المتوقع أن تشهد اليوم سقوط أمطار تبدأ خفيفة ثم تزداد تدريجيًا لتصبح متوسطة الشدة وقد تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة، بالتزامن مع اضطراب ملحوظ في حركة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط.

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أمطار رعدية الإسكندرية تحذيرات من طقس متقلب
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