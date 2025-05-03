بالصور- وزير الرياضة ومحافظ أسوان يشهدان مهرجان جنوب الصعيد المتكامل

أسوان - إيهاب عمران:

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات المهرجان المتكامل والدوري الرياضي لقطاع محافظات جنوب الصعيد، الذي أُقيم بمركز شباب بدر بمدينة أسوان بمشاركة أكثر من 2000 شاب وفتاة من 4 محافظات هي أسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان.

ويأتي تنظيم هذه الفعاليات فى إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز الانتماء الوطني وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية في مختلف ربوع الوطن، ولاسيما في ظل ما يمتلكه شباب الصعيد من طاقات واعدة ومواهب متميزة تستحق الدعم والرعاية.

ونظم هذا الحدث الرياضي الهام الاتحاد العام لمراكز شباب مصر برئاسة الدكتور ماجد العزازي، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان.

وتضمنت فعاليات المهرجان مسيرة شبابية رياضية انطلقت من أمام مركز شباب بدر، وسط أجواء حماسية ورفع أعلام مصر، بمشاركة واسعة من أعضاء مراكز الشباب، وتعكس هذه المسيرة روح الوحدة والانتماء، وتجسد ما نطمح إليه من خلال دعم متواصل لمراكز الشباب كمنصات فاعلة للتنشئة الوطنية والمجتمعية.

وتضمنت الفعاليات كذلك تنظيم تصفيات رياضية في عدد من الألعاب الجماعية والفردية منها "كرة القدم الخماسية، وكرة السلة، وكرة اليد، والكرة الطائرة للبنات، وتنس الطاولة، وكرة القدم النسائية" ووسط تنافس رياضي شريف بين الفرق المشاركة ويستهدف هذا النشاط توفير مناخ تنافسى إيجابى يكتشف المواهب الرياضية وينمي قدرات الشباب، ويتم السعي لتعميم هذه النماذج في مختلف القطاعات الجغرافية.

وتخلل المهرجان أيضاً معرض للمنتجات البيئية والتراثية، عرض خلاله الشباب منتجات من البيئة الصعيدية تعكس الهوية الثقافية للمحافظات المشاركة، إضافة إلى لقاء حوارى مفتوح جمع الوزير والمحافظ بالشباب للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وذلك وفقاً لرؤية مصر 2030 التي يتم تنفيذها في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتمكين الشباب، حيث إن الحوار معهم يعكس الإيمان الكبير لبناء الإنسان فى الجمهورية الجديدة.