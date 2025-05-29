ضبط محطتي مياه وتوصية بغلق 11 منشأة غذائية بشرم الشيخ

جنوب سيناء – رضا السيد:

نفذت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في جنوب سيناء، حملة موسعة على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة شرم الشيخ، بالتعاون مع مكتب مراقبة الأغذية بالمدينة، وذلك في إطار خطة التأمين الطبي استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، ووفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتكثيف الرقابة لضمان سلامة الغذاء المقدم للمواطنين والزائرين.

وأوضح الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الحملة شملت المرور على 69 منشأة متنوعة، وأسفرت عن ضبط محطتين غير مرخصتين لتعبئة مياه الشرب، تقومان بتعبئة جالونات مياه مستخدمتين بيانات تجارية لشركات دون الحصول على تصريح منها.

كما تم ضبط منشأتين لتعبئة مواد غذائية مجهولة المصدر وغير مرخصة، إلى جانب تحرير 149 محضرًا، تنوعت بين 9 محاضر لضبط 2139 كيلوغرامًا و14331 لترًا من الأغذية والمشروبات المخالفة، و63 محضرًا لعدم النظافة، و77 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية.

وأكد "الشنهاب" أنه جرى إعدام 1098 كيلوغرامًا و183 لترًا من الأغذية والمشروبات التي ثبت فسادها أو تغيّر خواصها الطبيعية، وسحب 10 عينات لإرسالها إلى المعامل المركزية للتحليل. كما أوصت اللجنة بغلق 11 منشأة لعدم استيفائها الاشتراطات الصحية.