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بالصور- إزالة 50 طاحونة وكسارة ذهب مخالفة بأسوان

01:16 م الخميس 29 مايو 2025
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    إزالة 50 طاحونة وكسارة ذهب مخالفة بأسوان (4)
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    إزالة 50 طاحونة وكسارة ذهب مخالفة بأسوان (5)
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    إزالة 50 طاحونة وكسارة ذهب مخالفة بأسوان (3)
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    إزالة 50 طاحونة وكسارة ذهب مخالفة بأسوان (2)
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أسوان – إيهاب عمران:

تواصل أجهزة محافظة أسوان، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية جهودها لإزالة المخالفات المتعلقة بطواحين وكسارات الذهب، وذلك للحفاظ على الموارد والثروات التعدينية والطبيعية وعلى رأسها معدن الذهب، مع التصدي بكل شدة وحزم لمحاولات الاعتداء عليها والحد من استنزافها.

وقال محمد عبد العزيز رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، إنه طبقاً لتعليمات محافظ أسوان بالتعامل الفوري والسريع مع أي مخالفات تتعلق بطواحين وكسارات الذهب، فقد تم تنظيم حملة مكبرة استهدفت إزالة 50 طاحونة وكسارة خاصة بالذهب داخل 10 مواقع بنطاق عنيبة وخريت، موضحاً أن الحملة شهدت مشاركة للأجهزة الأمنية والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بتشكيلات مختلفة، وكذا الأدوات والمعدات الثقيلة.

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