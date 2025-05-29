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إلغاء امتحانات 6 طلاب بالصف الثاني الثانوي في بني سويف

12:41 ص الخميس 29 مايو 2025

مديرية التربية والتعليم ببني سويف

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بني سويف-حمدي سليمان:

قررت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إلغاء امتحانات 6 طلاب بالصف الثاني الثانوي، بجميع المواد الدراسية للعام الحالي، واعتباره عام رسوب لهم، وذلك لقيامهم بإثارة الشغب داخل اللجان أثناء أداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

وأوضحت الهواري، أن القرار جاء طبقا للقرارات الوزارية الصادرة بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحانات في حالات الشغب داخل اللجان، وطبقا التقرير الذي تلقته من الشئون القانونية بالمديرية.

وأكدت "الهواري" أن مديرية التربية والتعليم لن تتهاون مع أي محاولات للإخلال بالانضباط داخل اللجان، وأن القانون سيجري تطبيقه بكل حزم لحماية حقوق الطلاب المجتهدين، وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص في الإمتحانات على مستوى جميع المراحل التعليمية.

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إلغاء امتحانات 6 طلاب مديرية التربية والتعليم ببني سويف إثارة الشغب داخل اللجان طلاب بالصف الثاني الثانوي
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