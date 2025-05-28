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أسوان تزيل 40 كشكًا و200 تندة عشوائية بسور السكة الحديد بمنطقة السيل

07:37 م الأربعاء 28 مايو 2025
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  • عرض 22 صورة
    أسوان تزيل 40 كشكًا و200 تندة عشوائية بسور السكة الحديد بمنطقة السيل (9)
  • عرض 22 صورة
    أسوان تزيل 40 كشكًا و200 تندة عشوائية بسور السكة الحديد بمنطقة السيل (7)
  • عرض 22 صورة
    أسوان تزيل 40 كشكًا و200 تندة عشوائية بسور السكة الحديد بمنطقة السيل (5)
  • عرض 22 صورة
    أسوان تزيل 40 كشكًا و200 تندة عشوائية بسور السكة الحديد بمنطقة السيل (8)
  • عرض 22 صورة
    أسوان تزيل 40 كشكًا و200 تندة عشوائية بسور السكة الحديد بمنطقة السيل (3)
  • عرض 22 صورة
    أسوان تزيل 40 كشكًا و200 تندة عشوائية بسور السكة الحديد بمنطقة السيل (6)
  • عرض 22 صورة
    أسوان تزيل 40 كشكًا و200 تندة عشوائية بسور السكة الحديد بمنطقة السيل (22)
  • عرض 22 صورة
    أسوان تزيل 40 كشكًا و200 تندة عشوائية بسور السكة الحديد بمنطقة السيل (2)
  • عرض 22 صورة
    أسوان تزيل 40 كشكًا و200 تندة عشوائية بسور السكة الحديد بمنطقة السيل (20)
  • عرض 22 صورة
    أسوان تزيل 40 كشكًا و200 تندة عشوائية بسور السكة الحديد بمنطقة السيل (18)
  • عرض 22 صورة
    أسوان تزيل 40 كشكًا و200 تندة عشوائية بسور السكة الحديد بمنطقة السيل (19)
  • عرض 22 صورة
    أسوان تزيل 40 كشكًا و200 تندة عشوائية بسور السكة الحديد بمنطقة السيل (16)
  • عرض 22 صورة
    أسوان تزيل 40 كشكًا و200 تندة عشوائية بسور السكة الحديد بمنطقة السيل (15)
  • عرض 22 صورة
    أسوان تزيل 40 كشكًا و200 تندة عشوائية بسور السكة الحديد بمنطقة السيل (4)
  • عرض 22 صورة
    أسوان تزيل 40 كشكًا و200 تندة عشوائية بسور السكة الحديد بمنطقة السيل (13)
  • عرض 22 صورة
    أسوان تزيل 40 كشكًا و200 تندة عشوائية بسور السكة الحديد بمنطقة السيل (17)
  • عرض 22 صورة
    أسوان تزيل 40 كشكًا و200 تندة عشوائية بسور السكة الحديد بمنطقة السيل (11)
  • عرض 22 صورة
    أسوان تزيل 40 كشكًا و200 تندة عشوائية بسور السكة الحديد بمنطقة السيل (12)
  • عرض 22 صورة
    أسوان تزيل 40 كشكًا و200 تندة عشوائية بسور السكة الحديد بمنطقة السيل (1)
  • عرض 22 صورة
    أسوان تزيل 40 كشكًا و200 تندة عشوائية بسور السكة الحديد بمنطقة السيل (10)
  • عرض 22 صورة
    أسوان تزيل 40 كشكًا و200 تندة عشوائية بسور السكة الحديد بمنطقة السيل (14)
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أسوان – إيهاب عمران:

قامت حملة مكبرة بقيادة المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان، بإزالة 40 كشك مخالف، و200 تندة عشوائية بسور السكة الحديد بمنطقة السيل.

وقال اللواء اسماعيل كمال محافظ أسوان، إن تنظيم هذه الحملة يأتي فى ظل التنسيق مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل لإزالة الأكشاك العشوائية والمخالفة بسور السكة الحديد لكونها لا تليق بالمظهر العام والشكل الجمالى.

وقدم المحافظ، شكره لنائبه، ولرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان إبراهيم سليمان، ونواب رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء غرب وجنوب وشرق، وجميع الفنيين والمساعدين والموظفين لتنفيذ هذه الحملة بالتعاون مع الجهات الأمنية بإشراف اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن، وهذا يتطلب الاستمرار والمتابعة الدورية لهذه المواقع، وغلق وتشميع جميع المحلات المخالفة بالشكل المطلوب.

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