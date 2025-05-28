الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

عقد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025، والمقرر انطلاقها خلال الفترة من السبت 31 مايو وحتى الأربعاء 4 يونيو، وفقًا للجدول المعلن.

حضر الاجتماع عدد من القيادات التعليمية، من بينهم سيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية، وأمجد عزت رئيس لجنة الإدارة، وجمال عتريس رئيس لجنة النظام والمراقبة، إلى جانب مديري عموم الإدارات التعليمية ووكلائهم.

وخلال الاجتماع، شدد وكيل الوزارة على أهمية الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، مؤكدًا أن الامتحانات تمثل "أمنًا قوميًا"، وتتطلب أقصى درجات الجدية والانضباط من جميع القائمين عليها.

إجراءات تنظيمية مشددة لضمان نزاهة الامتحانات

واستعرض "دسوقي" الإجراءات التنظيمية الواجب اتباعها داخل اللجان، وعلى رأسها:

- التأكد من جاهزية اللجان من حيث التهوية والإضاءة والنظافة.

- تطبيق الإجراءات الأمنية لمنع الغش، بما في ذلك التفتيش قبل دخول الطلاب.

- حظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان.

- إعلان جدول الامتحانات وتعليمات اللجنة في أماكن واضحة للطلاب.

كما تم التأكيد على آلية توزيع مظاريف الأسئلة، وتسليمها في الوقت المحدد دون فتحها قبل الموعد الرسمي، مع التشديد على التزام الطلاب بتعليمات الإجابة، مثل استخدام الأقلام الجافة الزرقاء، وعدم كتابة أي علامات تعريفية على كراسات الإجابة.

رئيس اللجنة مسؤول أول عن الانضباط

أكد وكيل الوزارة، أن رئيس اللجنة هو المسؤول الأول عن سير الامتحانات داخل لجنته، بدءًا من بوابة الدخول وحتى انتهاء الامتحان، مشددًا على ضرورة منع دخول أو خروج أي شخص أثناء سير الامتحانات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما تم التنبيه على تحرير محاضر في حال وجود مخالفات مثل تمزيق كراسات الإجابة أو الشطب غير المبرر، مع التفرقة بين محاضر الشطب ومحاضر عدم الاعتداد بالإجابة.

غرف عمليات ولجان متابعة لضمان الانضباط

أشار "دسوقي" إلى تشكيل لجان متابعة من المديرية لمراقبة سير الامتحانات، والتأكد من توقيع إقرارات الموانع لجميع المشاركين في أعمال المراقبة، مع ضرورة التواصل المستمر بين رؤساء اللجان وغرف العمليات بالإدارات والمديرية.

وفي ختام الاجتماع، وجه وكيل الوزارة رسالة شكر وتقدير لرؤساء اللجان، مؤكدًا أن نجاح الامتحانات يعتمد على التعاون والتنسيق بين جميع عناصر المنظومة التعليمية، والالتزام التام بالقوانين واللوائح المنظمة.