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جامعة المنوفية تفتتح مسجد كلية الزراعة بعد تجديده

06:47 م الأربعاء 28 مايو 2025
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    جامعة المنوفية تفتتح مسجد كلية الزراعة بعد تجديده (1)
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    جامعة المنوفية تفتتح مسجد كلية الزراعة بعد تجديده (2)
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المنوفية- أحمد الباهي:

افتتحت جامعة المنوفية، اليوم الأربعاء، مبنى مسجد كلية الزراعة بعد تجديده، وأدى قيادات الجامعة صلاة الظهر بالمسجد، ورافقهم عميد الكلية ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأوضحت الجامعة، في بيان لها على صفحتها الرسمية بفيسبوك، أن المسجد يقع على مساحة 150 متر ويسع نحو 300 مصلي ويسع الطابق العلوى المخصص للسيدات 150 مصليا، لافتة إلى أهمية وجود المساجد بكل الجامعات والكليات والمدن الجامعية لبناء الوعي الديني بصورة صحيحة واتاحة الفرصة للطلاب والعاملين من أداء الصلاة في أوقاتها.

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جامعة المنوفية مسجد كلية الزراعة صلاة الظهر
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