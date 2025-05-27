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أبرزها محطة زيوت المكس.. وزير التموين يتفقد مشروعات بالإسكندرية

03:04 م الثلاثاء 27 مايو 2025
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    وزير التموين يصل ديوان محافظة الإسكندرية (2)
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    وزير التموين يصل ديوان محافظة الإسكندرية (5)
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    وزير التموين يصل ديوان محافظة الإسكندرية (6)
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    وزير التموين يصل ديوان محافظة الإسكندرية (3)
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    وزير التموين يصل ديوان محافظة الإسكندرية (4)
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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

استقبل الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بديوان عام المحافظة، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك في مستهل زيارة ميدانية للمحافظة.

وتشمل زيارة الوزير تفقد محطة الزيوت بمنطقة المكس، والتي تُعد من المشروعات الهامة في إطار تعزيز الأمن الغذائي ودعم سلاسل الإمداد للسلع الأساسية، بما يحقق الاستدامة والكفاءة في الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين.

وبحسب بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، تأتي الجولة في إطار التنسيق المستمر بين أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير البنية التحتية للقطاع التمويني وتحقيق التنمية الشاملة بمحافظة الإسكندرية.

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وزير التموين محطة زيوت المكس الإسكندرية
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