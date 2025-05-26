"كيد النساء" وراء واقعة الطفل غريق النيل في قنا

قنا – عبدالرحمن القرشي:

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، تفاصيل جريمة مأساوية راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر عامين ونصف، بعدما ألقاه نجلا عمّه، البالغان من العمر 8 و11 عامًا، حيًّا في مياه نهر النيل، بتحريض من والدتهما، في إحدى قرى مركز دشنا شمالي المحافظة.

وكانت البداية بورود بلاغ إلى مركز شرطة دشنا، يفيد بتغيب الطفل "ر. ن" صباح أمس، لتتولى المباحث الجنائية التحقيق، حيث تمكنت من كشف ملابسات الواقعة خلال ساعات، وتبيّن وجود شبهة جنائية.

أظهرت التحريات أن الطفلين المتهمين أقدما على حمل ابن عمهما من منزله، ثم ألقياه في نهر النيل مما أدى إلى غرقه ووفاته، ولا تزال عمليات البحث عن الجثمان جارية. وبيّنت التحقيقات الأولية أن الدافع كان خلافات أسرية دفعت الأم لتحريض طفليها على ارتكاب الجريمة.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.