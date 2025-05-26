القبض على عنصر إجرامي يتاجر في المواد المخدرة بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ألقت مديرية أمن القليوبية، القبض على عنصر إجرامي يتاجر في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة ثان العبور، بحوزته 5 كيلو من مخدر الأيس قيمتها نحو 8 ملايين جنيه، وجرى التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا يفيد ورود معلومات سرية لرئيس مباحث قسم ثان العبور تفيد قيام عنصر إجرامي بترويج والاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع واتخاذ دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

جرى تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى توصل إلى أن المتهم له سجل إجرامي في تجارة المخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى توجيه قوة أمنية من مباحث القسم، وألقي القبض على المتهم وبحوزته 5 كيلو جرام لمخدر الآيس، بلغت قيمة المضبوطات المالية قرابة 8 ملايين جنيه، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.