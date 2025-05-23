إعلان

إمام ينقذ مصليًا بالشرقية تعرض لإغماء مفاجئ أثناء خطبة الجمعة

08:23 م الجمعة 23 مايو 2025

الشيخ محمد خضر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية - ياسمين عزت

في لافتة إنسانية تعكس أسمى معاني الإنسانية، أوجز إمام وخطيب مسجد بقرية صبيح التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية، خطبة الجمعة اليوم، ليتدخل سريعًا لإنقاذ حياة أحد المصلين الذي تعرض لهبوط وإغماء مفاجئ.

أشاد الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، عبر الصفحة الرسمية للمديرية على فيسبوك، بتصرف الإمام الشيخ محمد خضر عبد الله، واصفًا إياه بـ "الموقف الإنساني النبيل وسريع البديهة".

كان الإمام لاحظ إصابة أحد المصلين أثناء إلقائه الخطبة، مما دفعه لإيجازها والتوجه فورًا للمصلي داخل غرفة الإمام، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة له، وبعد الاطمئنان على سلامته، أَمَّ الإمام المصلين لصلاة الجمعة.

أكد وكيل الأوقاف أن سلوك الإمام يجسد الوعي والثقافة الدينية والمهنية والإنسانية، ويعتبر "نموذجًا مشرفًا لوزارة الأوقاف".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشيخ محمد خضر إمام مسجد إغماء شخص
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مجلس أوروبا: ما يحدث في غزة يرقى إلى مستوى تطهير عرقي وإبادة جماعية