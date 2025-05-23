إمام ينقذ مصليًا بالشرقية تعرض لإغماء مفاجئ أثناء خطبة الجمعة

الشرقية - ياسمين عزت

في لافتة إنسانية تعكس أسمى معاني الإنسانية، أوجز إمام وخطيب مسجد بقرية صبيح التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية، خطبة الجمعة اليوم، ليتدخل سريعًا لإنقاذ حياة أحد المصلين الذي تعرض لهبوط وإغماء مفاجئ.

أشاد الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، عبر الصفحة الرسمية للمديرية على فيسبوك، بتصرف الإمام الشيخ محمد خضر عبد الله، واصفًا إياه بـ "الموقف الإنساني النبيل وسريع البديهة".

كان الإمام لاحظ إصابة أحد المصلين أثناء إلقائه الخطبة، مما دفعه لإيجازها والتوجه فورًا للمصلي داخل غرفة الإمام، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة له، وبعد الاطمئنان على سلامته، أَمَّ الإمام المصلين لصلاة الجمعة.

أكد وكيل الأوقاف أن سلوك الإمام يجسد الوعي والثقافة الدينية والمهنية والإنسانية، ويعتبر "نموذجًا مشرفًا لوزارة الأوقاف".