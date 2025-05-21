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تحرك عاجل من محافظ أسوان للقضاء على أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز

05:08 م الأربعاء 21 مايو 2025

لواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان

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أسوان – إيهاب عمران:


في إطار جهود محافظة أسوان للقضاء على أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز، أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عن تخصيص قطعة أرض بمساحة 20 ألف متر مربع في قرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو، لإنشاء محطة جديدة لتعبئة أسطوانات البوتاجاز.

وأوضح المحافظ أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة استراتيجية لمنع أي أزمات مستقبلية تخص هذه السلعة الحيوية، ولتلبية احتياجات المواطنين بأسوان على الوجه الأكمل. وقد قامت لجنة مشتركة من شركة الغازات البترولية "بتروجاس"، وشركة "بوتاجاسكو"، ومديرية التموين، والوحدة المحلية، بمعاينة الأرض تمهيدًا للبدء في تنفيذ المشروع.

وأضاف المهندس خالد أبو القاسم، مدير عام مديرية التموين بأسوان، أن اللجنة تعمل حاليًا على إعداد تقرير مفصل عن مدى صلاحية الأرض من حيث المساحة، وتوافر مصادر المياه والمرافق، للبدء في إنشاء المحطة باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية.

ومن المتوقع أن تسهم المحطة في تعبئة أكثر من 20 ألف أسطوانة يوميًا، ما يعزز من وفرة المعروض في السوق المحلي ويقضي على ظاهرة التكدس والاختناقات المرتبطة بأسطوانات البوتاجاز.

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إسماعيل كمال محافظ أسوان نقص أسطوانات البوتاجاز أسوان
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