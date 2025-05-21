محافظ الإسكندرية: إنجاز 95.5% من ملفات التصالح فى مخالفات البناء- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

تواصل المراكز التكنولوجية بأحياء الإسكندرية استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقاً لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

وقال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إن ملف التصالح في مخالفات البناء يأتي على رأس أولويات العمل خلال المرحلة الراهنة، منوهًا أنه يجري إزالة المعوقات وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.

وأضاف أن المحافظة حققت نسبة إنجاز بلغت 95.5% في ملف التصالح، حيث جرى البت في 54,809 ملفاً، تشمل ملفات مقدمة وفقاً لقانون 17 والقانون الجديد 187، مؤكداً أن نسب الإنجاز يجري مناقشتها بشكل يومي، في إطار الحرص على تحقيق أعلى معدلات الأداء.

وأشار إلى تشكيل كافة اللجان المختصة بالتصالح، بما في ذلك اللجان العليا والفنية والفرعية ولجان البت والتظلمات، إلى جانب تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية على بنود القانون ولائحته التنفيذية، لضمان التطبيق السليم للمنظومة الجديدة.

وأكد المحافظ في بيان، اليوم الأربعاء، استمرار العمل بوتيرة متصاعدة في المراكز التكنولوجية، مع المرور والمتابعة الدورية لتقديم الدعم الفني واللوجيستي اللازم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بحل هذا الملف الحيوي بما يعود بالنفع على المواطنين ويحقق الاستقرار المجتمعي.

وأوضح أنه جرى توجيه العاملين بالمراكز التكنولوجية بالأحياء بضرورة التيسير على المواطنين، وتوفير سبل الراحة خاصة لذوي القدرات والهمم وكبار السن، من أجل تسريع الانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر عدد ممكن منها في أقصر وقت.