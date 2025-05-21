الجالية اليونانية تشيد بدعم محافظ جنوب سيناء للنادي اليوناني بدهب

جنوب سيناء – رضا السيد:

تلقى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، خطابين رسميين لإحداهما من أناستاسيا ميلوبولو، رئيسة جمعية الصداقة اليونانية المصرية، والآخر من خريستوس موسيس، رئيس الجالية اليونانية بالقاهرة، أعربا فيهما عن بالغ الشكر والتقدير لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظيت بها الوفود اليونانية خلال زيارتها الأخيرة لمدينة دهب.

وجاءت هذه الزيارة على هامش افتتاح النادي اليوناني في دهب، وهو المشروع الذي يُعد خطوة جديدة في مسار التعاون الثقافي بين مصر واليونان، ومن المتوقع أن يسهم في استقبال وفود سياحية وثقافية يونانية خلال الفترة المقبلة، بما يعزز مكانة دهب كوجهة مميزة للسياحة الدولية.

وفي خطاب جمعية الصداقة اليونانية المصرية، الموجه، جرى توجيه الشكر للمحافظ على دعمه الكبير للنادي اليوناني، واستعداده لاستضافة أنشطته المستقبلية، مع التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري واليوناني.

وتقدمت السيدة أناستاسيا ميلوبولو في خطابها، بالشكر بالنيابة عن جمعية الصداقة اليونانية المصرية، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في مدينة دهب، وأيضًا لدعم النادي اليوناني بالقاهرة، واستضافة أنشطته المستقبلية به، مؤكدة أنه تتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر في المستقبل.

كما أعرب السيد خريستوس موسيس، رئيس الجالية اليونانية بالقاهرة، عن بالغ امتنانه لحرص المحافظ على دعم هذه المشروعات التي تسهم في تنشيط السياحة، مشيدًا بالأجواء الودية التي ميّزت اللقاءات في دهب.

وأكد رئيس الجالية اليونانية بالقاهرة، أن افتتاح النادي يمثل منصة جديدة لتعزيز الروابط الثقافية والسياحية بين الجانبين.

من جانبه، ثمّن اللواء خالد مبارك هذه الرسائل الطيبة، مؤكداً أن جنوب سيناء تفتح ذراعيها دومًا لتعزيز جسور التواصل مع الشعوب الصديقة.

وأكد المحافظ حرصه على دعم كافة المبادرات والمشروعات التي تعزز من مكانة جنوب سيناء كوجهة سياحية واستثمارية متميزة، والعمل على توفير مناخ جاذب للزوار والمستثمرين من مختلف دول العالم، بما يسهم في تنشيط السياحة وخلق فرص جديدة للتنمية المستدامة.