محافظ أسيوط يتفقد محمية الوادي الأسيوطي - صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية موسعة داخل محمية الوادي الأسيوطي بقرية الغريب التابعة لمركز ساحل سليم، والتي تُعد من أبرز المحميات الطبيعية في مصر، وتمتد على مساحة تتجاوز 8 آلاف فدان، بهدف الحفاظ على التنوع البيولوجي وصون الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض.

رافق المحافظ خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية والبيئية، من بينهم عبداللطيف عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، والدكتور سمير عبدالتواب مدير الهيئة العامة للتنشيط السياحي، وأحمد أبوعلي مدير إدارة السياحة بالمحافظة، إلى جانب عدد من الباحثين البيئيين.

بدأت الزيارة بتفقد معرض التحنيط، أعقبها عرض فيلم وثائقي تناول نشأة المحمية ومكوناتها البيئية، مسلطًا الضوء على ثرواتها الطبيعية، وعلى رأسها "النحل الفرعوني"، أحد أندر السلالات عالميًا، لما يتمتع به من خصائص علاجية وبيولوجية فريدة.

واستمع المحافظ، إلى عرض علمي مفصل حول التنوع الحيوي بالمحمية، التي تضم 66 نوعًا من النباتات النادرة، و6 أنواع من الثدييات، وعددًا من الزواحف والطيور الجارحة، من بينها الصقر شاهين والضب المصري، ما يعكس ثراءً بيئيًا يستدعي حماية علمية دقيقة.

وفي هذا الإطار، وجه المحافظ بإعداد دراسة بيئية متكاملة بالتنسيق مع وزارة البيئة لحصر الأنواع الحيوانية وتحديد احتياجاتها الغذائية، مع التوسع في زراعة النباتات الملائمة لضمان استدامة النظام البيئي. كما كلف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتسيير سيارة مياه دورية لتزويد الأحواض بالمياه.

وفيما يخص النحل الفرعوني، شدد المحافظ على ضرورة تحديد مسارات انتشاره وزراعتها بمحاصيل تدعم غذاءه وتكاثره، موجهًا بتشكيل لجنة فنية من مديرية الزراعة ومركز البحوث الزراعية وجهاز شؤون البيئة لتقديم توصيات علمية عاجلة.

كما أصدر تعليماته لمديرية الطب البيطري بحصر الأنواع الحيوانية وتوفير احتياجاتها الغذائية، مع الإسراع في تطهير البئر الجوفي داخل المحمية، وإعادة تشغيل وحدتي "البايوجاز" لتعظيم الاستفادة من الموارد البيئية.

وأكد المحافظ، أهمية دمج التوعية البيئية في الأنشطة التعليمية، موجهًا بتنظيم زيارات مدرسية دورية للمحمية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، لرفع الوعي البيئي لدى الطلاب.

وفي ختام جولته، شدد اللواء هشام أبوالنصر على ضرورة تطوير البنية التحتية للمحمية، بما في ذلك تحسين المدخل الرئيسي وتركيب لوحات إرشادية على الطريق المؤدي إليها، مؤكدًا التزامه الكامل بدعم جهود حماية التراث البيولوجي وتعظيم الاستفادة منه للأجيال القادمة.