يديرها مدمنون متعافون.. ضبط أدوية مخدرة داخل مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بالفيوم

الفيوم- حسين فتحى:

أعلنت محافظة الفيوم، عن ضبط 5 مراكز طبية لعلاج الإدمان تعمل دون ترخيص بمركز سنورس، وغير حاصلة على موافقة الصحة النفسية.



كما جرى ضبط أدوية مخدرة غير مصرح بها بهذه المراكز التي يديرها مدمنون متعافون، وذلك خلال حملة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة.

أوضح الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بأنه بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية للتأكد من تطبيق الاشتراطات، لضمان تقديم خدمة لائقة للمرضى والحفاظ على سلامتهم، قامت حملة من إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور أحمد حسن الباز مدير الإدارة، بالمرور على عدد من المنشآت الطبية، وتمكنت الحملة من ضبط 5 مراكز طبية لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص.

وأضاف، أن الحملة رصدت وجود 36 أمبول من الأدوية المخدرة بالمخالفة لقانون المخدرات، كما جرى ضبط نحو 10 آلاف قرص وأمبول من الأدوية النفسية مجهولة المصدر، وكميات كبيرة من النفايات الطبية الخطرة داخل أكياس سوداء بالغرف المخصصة لتوقيع الكشف الطبي على المرضى، وتم تسليم المتهمين بإدارة هذه المراكز الطبية غير المرخصة، وألقى الرائد عمر شوقى رئيس مباحث قسم شرطة مركز سنورس القبض على 6 أشخاص مممن يديرون هذه المراكز، وإحالتهم لنيابة المركز والتى تتولى التحقيق.

شارك في الحملة من إدارة العلاج الحر، الدكتور أحمد سعيد، والدكتور ابراهيم صالح، والدكتور أحمد صلاح، والدكتور محمد حمزاوي، والدكتور أحمد الحسيني، والدكتور محمد فتحي رشاد، والدكتور حسن مفتاح، والدكتور أحمد شهاب، والدكتور وليد الحسيني.