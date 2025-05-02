"تسارع الأساطير".. سيارات الأحلام تصل شرم الشيخ استعدادًا للسباق العالمي

جنوب سيناء – رضا السيد:

شهدت مدينة شرم الشيخ، وصول سيارات الأحلام من طرازات عالمية، الخاصة بسباق "تسارع الأساطير" Sharm Exotic Drag Race، المقرر أن ينطلق غدًا السبت، بالطريق الدائري ضمن فعاليات Roads & Rides.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن السباق مستمر على مدار يومين بمشاركة 50 سيارة من أشهر العلامات العالمية في عالم السيارات، مشيرًا إلى أنه جرى إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بالسباق، وعلى رأسها عمل تحويلات مرورية كبديل للطرق التي ستقام فيها السباق، لإحداث سيولة مرورية، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور، بما لا يعيق حركة المواطنين وزوار المدينة من مختلف جنسيات العالم.

وأوضح المحافظ في تصريح اليوم، أنه جرى الإعلان عن التحويلات المرورية، في كافة مختلف وسائل الإعلام، مع تفعيل الارتكازات المرورية التوعية المواطنين، وذلك في إطار الاستعدادات لانطلاق أول سباق من نوعه للسيارات الرياضية فائقة السرعة في مصر على أرض مدينة شرم الشيخ.

وأشار إلى أن إقامة هذا الحدث العالمي بمدينة السلام يعكس مدى أهمية شرم الشيخ كوجهة سياحية ذات تكامل في المقومات السياحية، مما جعلها وجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، موجهًا الشكر للأجهزة الأمنية والتنفيذية التي قامت بدور محوري في تهيئة المناخ المناسب لهذا الحدث العالمي، بما يعكس صورة حضارية مشرفة عن مصر، ويعزز من مكانتها على خريطة السياحة الرياضية والترفيهية الدولية.

وأكد أن هذا السباق ساهم بدرجة كبيرة في زيادة الإقبال السياحي على منتجعات جنوب سيناء السياحية بشكل عام، و شرم الشيخ بشكل خاص، كونه له ملايين المعجبين من حول العالم، لافتًا إلى أن هذا الحدث العالمي يعد دعاية غير مسبوقة لتنشيط السياحة بجنوب سيناء، لذا جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنظيم السباق، وإظهار المدينة بالشكل الحضاري اللائق بها.