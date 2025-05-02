فاجعة قرقيرة.. العثور على جثة طفلة مقتولة داخل غرفة نومها في الدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

استيقظت قرية قرقيرة بمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية على جريمة مروعة هزت أرجاءها، حيث لقيت الطفلة "غادة. م" (12 عامًا) مصرعها داخل منزل أسرتها في ظروف غامضة.

وعثرت الأسرة على ابنتهم، الطالبة بالصف السادس الابتدائي، جثة هامدة ومضرجة بالدماء على سرير نومها، مما استدعى تدخلًا أمنيًا عاجلًا.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد إسلام عنان، رئيس المباحث، وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين أن الطفلة تدعى "غادة. م"، 12 عاما، تلميذة بالصف السادس الابتدائى، غارقة فى دمائها وبها إصابات ومسجاة على سرير غرفة نومها.

وتكثف فرق البحث جهودها، بقيادة الرائد إسلام عنان رئيس مباحث السنبلاوين، لجمع الأدلة وتحديد هوية الجناة وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر بالواقعة.

وكلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث من ضباط فرع البحث الجنائي بجنوب الدقهلية تنسيقًا مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين، والأمن العام للتوصل إلى تفاصيل الواقعة وضبط مرتكبيها.