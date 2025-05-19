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محافظ الدقهلية يوجه برفع الإشغالات أمام سوق طلخا الجديد

02:35 م الإثنين 19 مايو 2025
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    محافظ الدقهلية يوجه برفع الإشغالات أمام سوق طلخا الجديد (4)
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    محافظ الدقهلية يوجه برفع الإشغالات أمام سوق طلخا الجديد (5)
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    محافظ الدقهلية يوجه برفع الإشغالات أمام سوق طلخا الجديد (1)
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    محافظ الدقهلية يوجه برفع الإشغالات أمام سوق طلخا الجديد (7)
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    محافظ الدقهلية يوجه برفع الإشغالات أمام سوق طلخا الجديد (6)
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    محافظ الدقهلية يوجه برفع الإشغالات أمام سوق طلخا الجديد (8)
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    محافظ الدقهلية يوجه برفع الإشغالات أمام سوق طلخا الجديد (2)
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الدقهلية-رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال إنشاء سوق طلخا الجديد المقام على ترعة الساحل مدينة طلخا، ووجه اسلام النجار رئيس المدينة برفع كافة الإشغالات أمام السوق ومحيطه لتيسير حركة الدخول والخروج من وإلى السوق.

وأكد محافظ الدقهلية أن السوق المطور سيقضي على الأسواق العشوائية ويمنع الإشغالات بشوارع مدينة طلخا مع تجهيز 84 باكية داخل السوق للبائعين.

كما وجه محافظ الدقهلية، رئيس مركز ومدينة طلخا، بالحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع ومنع إعاقة حركة السير والمرور وتيسير حركة الشوارع على المواطنين لقضاء مصالحهم.

ووجه محافظ الدقهلية كذلك لرئيس مدينة طلخا بالحفاظ على مستوى النظافة العامة بالشوارع، ومتابعة عمل شركة النظافة، ومنع وجود أي تجمعات وتراكمات قمامة بالشوارع ورفع التجمعات أولا بأول في مواعيدها المحددة وفقا لخطة عمل منظومة النظافة.

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طارق مرزوق محافظ الدقهلية رفع الإشغالات
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